ExxonMobil annonce des dépréciations massives

(Boursier.com) — ExxonMobil , le géant pétrolier américain, a indiqué hier qu'il allait déprécier pour environ 2,5 milliards de dollars d'actifs californiens au quatrième trimestre et a par ailleurs précisé que la baisse des prix de l'énergie allait réduire son résultat opérationnel. Le profit opérationnel pourrait chuter à environ 8,9 milliards de dollars, en baisse de 30% en glissement annuel. Exxon a déclaré que les propriétés pétrolières et gazières situées le long de la côte sud de la Californie devraient subir une dépréciation allant de 2,4 à 2,6 milliards de dollars. La startup énergétique Sable Offshore avait accepté il y a plus d'un an de payer 643 millions de dollars pour les actifs. Les défis persistants dans l'environnement réglementaire de l'État ont entravé les progrès dans la reprise des opérations, a déploré le groupe. Les majors pétrolières se détournent de la Californie en raison de champs pétrolifères matures et des politiques environnementales de l'État...

Exxon a aussi indiqué son intention de procéder à une dépréciation d'environ 250 millions de dollars dans son activité chimique. La baisse des prix du pétrole a affecté quant à elle les bénéfices de 600 millions de dollars, mais cela a été partiellement compensé par la hausse des marchés du gaz naturel. La baisse de 1,6 milliard de dollars des bénéfices du raffinage a été en partie atténuée par un gain de 1,2 milliard de dollars sur les produits dérivés.