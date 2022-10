ExxonMobil affiche un bénéfice historique !

(Boursier.com) — ExxonMobil , le géant pétrolier américain, a atomisé ce vendredi le consensus de place pour son troisième trimestre fiscal, sur fond de flambée des prix de l'énergie. Le groupe a dégagé ainsi sur la période un bénéfice net record de 19,7 milliards de dollars, très proche de celui d'Apple sur la même période, et très nettement supérieur aux attentes de marché. Le bénéfice à neuf mois d'Exxon totalise 43 milliards de dollars. Pour le trimestre, le bénéfice par action a représenté 4,68$, contre un consensus de 3,9$ environ parmi les analystes de Wall Street. Le groupe a dépensé 5,7 milliards de dollars en nouveaux projets pétroliers et gaziers durant le trimestre, ce qui traduit une augmentation de 24% en glissement annuel. Exxon prévoit d'investir entre 21 et 24 milliards de dollars cette année sur les nouveaux projets. Kathryn Mikells, la directrice financière du groupe, indique par ailleurs qu'Exxon maintiendra en 2023 son programme de rachat d'actions de 30 milliards de dollars, tout en augmentant ses dividendes.

Le précédent record historique de bénéfice d'Exxon était celui des 17,6 milliards de dollars du deuxième trimestre. Pour le trimestre clos, le groupe a par ailleurs généré un cash flow des activités opérationnelles de 24,4 milliards de dollars, avec la forte performance des volumes, en particulier en raffinage, le contrôle des coûts, et de plus importantes réalisations dans le gaz naturel.