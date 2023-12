ExxonMobil affiche ses ambitions

(Boursier.com) — ExxonMobil , le géant pétrolier américain, a affiché son objectif 2024 de production, tablant sur une production de 3,8 millions de barils d'équivalent pétrole par jour, avec l'aide du Bassin permien et de la Guyane. Exxon avait estimé auparavant que sa production devrait stagner jusqu'à la fin de cette année, à 3,7 millions de bepj, en raison de son retrait de Russie. Le groupe entend par ailleurs augmenter le rythme des rachats d'actions à 20 milliards de dollars par an à partir de la finalisation de l'acquisition de Pioneer et jusqu'en 2025. Exxon a aussi déclaré s'attendre à 6 milliards de dollars d'économies supplémentaires d'ici 2027.