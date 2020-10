ExxonMobil : 1.600 suppressions de postes en Europe

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le géant pétrolier américain ExxonMobil a annoncé lundi un projet de suppression de 1.600 emplois en Europe d'ici à la fin 2021, soit un peu plus de 11% de ses effectifs sur le Vieux continent.

Ces mesures vont être prises dans le cadre d'une réduction généralisée des coûts accélérée par la pandémie de coronavirus. "L'impact du Covid-19 sur la demande pour les produits d'ExxonMobil a rendu encore plus urgent le travail en cours sur l'amélioration de l'efficacité" de l'entreprise, a ainsi déclaré le groupe dans un communiqué.

En France, le groupe exploite sous la marque Esso une raffinerie à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) ainsi qu'un site important à Notre-Dame-de-Gravenchon (Seine-Maritime). Cette plateforme comprend une raffinerie, une usine de lubrifiants ainsi que plusieurs unités pétrochimiques.

A Wall Street, l'action ExxonMobil a fini lundi en hausse de 2,3% à 33,74$, mais elle a perdu plus de la moitié de sa valeur (-51,6%) depuis le début 2020, plombée par la chute des cours du pétrole provoquée par la crise sanitaire, qui a réduit la demande mondiale d'or noir.

Mauvais élève dans la production de CO2

Outre la crise sanitaire ExxonMobil, peine à prendre le virage des énergies renouvelables, ce qui pourrait décourager les investisseurs de plus en plus soucieux de faire des placements socialement responsables. Or, selon un rapport interne d'ExxonMobil, que s'est procuré lundi l'agence 'Bloomberg', la major pétrolière prévoit de continuer à augmenter ses émissions de dioxide de carbone de 17% d'ici à 2025 dans le cadre de son plan d'investissement à moyen-long terme.

Depuis 2018, des investisseurs institutionnels d'ExxonMobil réclament que la première compagnie pétrolière américaine s'engage à se fixer des objectifs de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. ExxonMobil a jusqu'ici refusé de dévoiler publiquement ses objectifs d'émissions de CO2.