Exxon Mobil publie son meilleur résultat trimestriel depuis quatre ans

(Boursier.com) — Exxon Mobil a publié son meilleur résultat trimestriel depuis quatre ans, poussé par l'envolée du prix du pétrole et du gaz... Au troisième trimestre, le plus grand producteur américain de pétrole a réalisé un bénéfice de 1,57 dollar par action, en ligne avec le consensus de place.

Des résultats qui reflètent donc la poussée des prix du gaz naturel ces derniers mois, l'amélioration des marges de raffinage et les pénuries d'approvisionnement, qui ont porté les cours du pétrole à leur plus haut niveau depuis 3 ans.

Exxon a par ailleurs indiqué que les perspectives solides en termes de flux de trésorerie lui permettront d'augmenter la distribution aux actionnaires jusqu'à 10 milliards de dollars (8,59 milliards d'euros), par le biais d'un programme de rachat d'actions qui doit débuter en 2022.