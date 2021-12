Expression by Acheter-Louer.fr a participé au Congrès FNAIM

(Boursier.com) — Le groupe Acheter-Louer.fr, spécialiste des solutions de marketing digital et du data dans l'immobilier et l'habitat, au travers de sa marque Expression a participé au Congrès FNAIM dédié aux professionnels de l'immobilier et aux dernières nouvelles évolutions du marché, qui s'est tenu du 29 novembre au 1er décembre 2021.

Pour cette 75ème édition la Fédération Nationale de l'immobilier a décidé de suivre la tendance et de proposer un format inédit, alliant à la fois le présentiel et le digital. Le Congrès a réuni près de 100 exposants et 80 intervenants qui ont décrypté les enjeux de demain à travers 3 jours de plénières, de conférences et de débats ainsi qu'un palmarès de l'immobilier avec 15 prix remis cette année...