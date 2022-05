Expert Insights reconnaît Ping Identity comme la meilleure solution Zero Trust

(Boursier.com) — Ping Identity, la solution d'identité intelligente pour l'entreprise, a annoncé que son portefeuille de solutions de gestion des accès et des identités (IAM) a été reconnu par Expert Insights comme leader en matière de sécurité Zero Trust, d'IAM, d'authentification multi-facteurs et de Single Sign-On.

Les prix sont attribués en fonction d'un certain nombre de critères, notamment les caractéristiques du produit, sa facilité d'utilisation, sa présence sur le marché et les scores de satisfaction des clients. Chaque catégorie a son propre ensemble de critères déterminés par Expert Insights et n'est pas influencée par des éléments extérieurs. Les lauréats des prix "Best-Of" du printemps 2022 d'Expert Insights ont reconnu Ping Identity comme un leader du top 10 dans les catégories suivantes :

Top Zero Trust Security Solution, qui comprenait une analyse de l'authentification des utilisateurs, de la segmentation des données, du déploiement, des intégrations et de la tarification.

Top Multi-Factor Authentification pour garantir que seuls les utilisateurs légitimes puissent accéder aux applications avec une authentification forte et adaptative.

Top Single Sign-On Solution for Business qui offre aux utilisateurs un moyen plus facile d'accéder à toutes leurs applications avec un seul ensemble d'informations d'identification.

Top Identity and Access Management Solution, qui permet aux organisations de protéger leurs employés et leurs données, de garantir la conformité aux réglementations, de réduire les coûts et de fournir une expérience transparente et sécurisée aux utilisateurs.

"L'identité a toujours été au coeur d'un environnement numérique sécurisé, garantissant que les bonnes personnes ont le bon accès aux bonnes choses au bon moment" a déclaré André Durand, PDG et fondateur de Ping Identity. "Depuis 20 ans, Ping Identity fournit les meilleures solutions de gestion d'identité de leur catégorie, utilisées par certaines des entreprises les plus importantes au monde. Nous sommes ravis de voir notre travail acharné et notre succès reconnus par Expert Insights."

Pour en savoir plus avec eToro...