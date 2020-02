Expedia tranche dans ses effectifs

(Boursier.com) — Expedia, voyagiste en ligne de Seattle exploitant notamment Expedia.com ou Hotels.com, va supprimer 3.000 postes dans le cadre d'un programme de réduction des coûts. 500 postes du siège social sont concernés. Ainsi, le groupe va réduire de 12% environ ses effectifs et supprimer certains projets, activités et équipes afin de se recentrer et d'affiner son organisation. Eric Hart, le directeur financier du groupe, estime pour sa part entre 30 et 40 millions de dollars l'impact sur les résultats d'Expedia de l'épidémie actuelle de coronavirus Covid-19. Barry Diller, président du conseil, ainsi que son vice-président Peter Kern, avaient annoncé précédemment un plan d'économies de 300-500 millions de dollars sur l'année 2020.