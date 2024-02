Expedia supprime 1.500 emplois

(Boursier.com) — Expedia , le voyagiste en ligne américain, a annoncé son intention de supprimer environ 1.500 postes, ce qui correspond à 9% de ses effectifs. Plus tôt ce mois, le groupe avait fait état d'une transition managériale. Le groupe de Seattle va donc couper dans ses effectifs et se concentrer sur l'investissement dans les zones prioritaires stratégiques de croissance. Au dernier décompte, le groupe employait un peu plus de 17.000 personnes dans le monde. Les résultats d'Expedia pour la saison des fêtes de fin d'année avaient déçu ce mois, alors que les perspectives ressortaient par ailleurs inférieures aux anticipations. Ariane Gorin, qui dirige la division entreprise, prendra les fonctions de directrice générale le 13 mai à la place de Peter Kern.