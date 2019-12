Expedia (+6,2%) : le patron expédié vers la sortie !

(Boursier.com) — L'action du spécialiste américain du voyage en ligne Expedia a vivement rebondi mercredi après l'annonce du départ de son directeur général et de son directeur financier, dont les choix stratégiques étaient contestés par le conseil d'administration.

A la clôture de Wall Street, le titre Expedia a bondi de 6,21% à 105,56$. Le groupe exploite de nombreux sites internet, dont Expedia mais aussi Trivago, Hotels.com, Hotwire, Travelocity, Cheaptickets, Egencia ou encore CarRentals.com, ainsi que Vrbo (ex-Home Away), sa filiale de location saisonnière.

Nouveau programme de rachat d'actions

Le directeur général Mark Okerstrom et le directeur financier Allan Pickerill ont donc été remerciés et ont démissionné avec effet immédiat. La société a précisé qu'ils seront remplacés par intérim par le président du groupe, le milliardaire Barry Diller (Fox, IAC/InterActiveCorp), et son vice-président Peter Kern, en attendant que le conseil réorganise la direction de la compagnie pour le long terme.

"In fine, les dirigeants et le conseil d'administration étaient en désaccord sur la stratégie", a résumé Barry Diller. Expedia a déjà entamé une réorganisation de ses nombreuses enseignes, mais le conseil a estimé que les choses pouvaient aller plus vite que ne le préconisaient les dirigeants limogés.

Expedia annoncé dans le même temps un nouveau programme de rachat d'actions portant sur jusqu'à 20 millions de titres, qui s'ajoute aux 9 millions d'actions déjà visées par le programme en cours. Barry Diller a indiqué qu'il comptait "acheter des actions supplémentaires de la société, comme un signe tangible de ma confiance en mon engagement dans l'avenir à long terme d'Expedia", a indiqué le dirigeant dans un communiqué.

Nette révision en baisse des prévisions 2019

L'action Expedia a chuté de 17% depuis trois mois, suite à des résultats financiers décevants. Au 3e trimestre, le voyagiste en ligne américain a réalisé des ventes de 3,56 milliards d'euros, en hausse de 9% par rapport au même trimestre de 2018, mais inférieur aux attentes.

Début novembre, la direction a annoncé une révision en baisse de ses objectifs pour l'ensemble de l'année. Il prévoit désormais une croissance de son bénéfice opérationnel (Ebitda) comprise entre 5% et 9% sur l'année, contre 15% auparavant.

Les résultats décevants du troisième trimestre s'expliquent surtout par la baisse du nombre de consommateurs orientés vers les sites du groupe lors de leurs recherches sur Google, lequel a changé ses algorithmes. Les ventes de Vrbo (ex-Home Away) ont progressé moins que prévu de même que celle de Trivago, le comparateur d'hôtel sur internet, dont les revenus ont reculé de 6% au 3e trimestre, à 279 millions de dollars.

Expedia fait aussi face à une inflation continue des ses coûts et ses dépenses, notamment pour financer sa migration vers le "cloud", l'informatique dématérialisée. Le voyagiste a également été affecté par la nouvelle taxe numérique française.