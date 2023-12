Exel Industries : une performance logiquement saluée

(Boursier.com) — Exel Industries bondit de 5,5% à 50 euros, logiquement soutenu par une excellente publication annuelle. Pour la première fois de son histoire, la société a dépassé 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires (+12%). Le Groupe retrouve des niveaux de profitabilité équivalents à ceux de 2021, avec un EBITDA récurrent annuel de près de 94 millions d'euros et une marge de 8,6%.

Oddo BHF ('surperformer') parle d'une excellente performance, supérieure aux attentes. La valorisation du groupe est toujours extrêmement modeste (5x l'EBITDA et 7,1x l'EBIT 2024e), traduisant une décote de 43% vs les ratios historiques et de 35% vs les comparables (pour une décote historique voisine de 30%), souligne l'analyste. Ce dernier rappelle le changement de gouvernance avec la nomination de Daniel Tragus comme DG en remplacement de Yves Belegaud qui fait valoir ses droits à la retraite. Le broker note également la hausse de près de 50% du dividende à 1,57 euro (vs 1,05 euro).

Portzamparc estime de son côté que le message d'octobre a été confirmé avec des hypothèses de croissance globalement inchangées. De quoi conserver le dossier en visant un cours de 59 euros.