Exel Industries : un très bon début d'exercice

(Boursier.com) — Dans des volumes certes toujours limités, Exel Industries bondit de 7,5% à 68,8 euros après avoir dévoilé un chiffre d'affaires trimestriel de 142,6 millions d'euros, en croissance de 19,4% (+13,5% à taux de change et périmètre comparables).

Midcap Partners parle d'une très belle entame d'exercice. L'évolution du mix semble par ailleurs favorable sur le plan de la rentabilité, le groupe évoquant des tendances positives sur les ventes de pièces de rechange réputées mieux margées, et des croissances intéressantes sur les produits innovants ou plus haut de gamme... Cette publication de haute tenue et les perspectives plutôt positives qui semblent se dessiner à court terme conduisent le courtier à nettement rehausser ses prévisions ainsi que son objectif de cours, qui passe de 60 à 80 euros.

Portzamparc évoque pour sa part un trimestre explosif ! Même si le T1 est historiquement peu représentatif de l'année (environ 15% du CA annuel), la reprise entamée sur le secteur agricole (deux trimestres de croissance organique) est de bon augure et le courtier anticipe une continuité de cette dynamique. De quoi rester à 'renforcer' avec une cible rehaussée de 55 à 67 euros.