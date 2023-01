Exel Industries : un solide début d'exercice salué par le marché

(Boursier.com) — Dans des volumes toujours limités, Exel Industries gagne 1,6% à 62 euros après l'annonce d'un chiffre d'affaires trimestriel de 185,1 millions d'euros, en hausse de 16,1%, porté principalement par la croissance organique dans les agroéquipements. À périmètre et taux de change constants, la croissance ressort à 11,8%.

Oddo BHF parle d'un très bon début d'exercice, supérieur à ses attentes, après un exercice précédent pénalisé par des difficultés de la supply chain. La dynamique organique (+11,8% vs +5% estimé) est d'autant plus remarquable que l'effet de référence était soutenu (+8%). La valorisation du groupe est modeste (7,3x l'EBITDA 2023 vs 8x pour les références historiques) avec une décote de près de 50% par rapport aux comparables vs une décote historique de 33%. Le news-flow devrait demeurer favorable, ajoute l'analyste, qui réitère son avis 'surperformer' avec un objectif relevé de 70 à 80 euros. Le titre figure dans la liste 'European Mid Caps' d'Oddo BHF.

"Le groupe réalise, comme prévu, une solide entame d'exercice, tirée principalement par les agroéquipements et par un impact désormais sensible des hausses tarifaires pratiquées au cours des trimestres précédents", affirme pour sa part TP ICAP Midcap ('achat').

"Les dynamiques du T1, si elles se maintenaient, pourraient avoir un impact assez dilutif sur la rentabilité d'Exel Industries... Nous maintenons pour l'instant notre recommandation à 'Conserver' et notre objectif de cours à 52 euros" conclut Portzamparc.