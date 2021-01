Exel Industries : un bon 1er trimestre

(Boursier.com) — Au 1er trimestre 2020-2021 (octobre - novembre - décembre), Exel Industries démarre un nouvel exercice sur un chiffre d'affaires de 142,6 millions d'euros, en croissance de +23,2 ME (+19,4%) par rapport au 1er trimestre 2019-2020. A taux de change et périmètre comparables, le chiffre d'afffaires s'établit à 135,6 ME, soit une croissance organique de 13,5%.

Cette performance fait suite à une reprise d'activité déjà soulignée, lors du 4e trimestre de l'année précédente. Cette croissance se compare à un 1er trimestre 2019-2020, pour lequel le COVID 19 n'avait encore affecté que la Chine.

L'ensemble des zones géographiques est stable ou en croissance, en particulier la zone EMEA avec l'intégration d'iNTEC, mais aussi la zone APAC où on note une bonne progression de Sames Kremlin. Exel Industries constate une belle reprise de la pulvérisation agricole en Amérique du nord. Le changement de périmètre et la variation des parités monétaires ont affecté positivement le chiffre d'affaires de +7 ME, dont +11 ME d'effet périmètre et -4 ME d'effet change.