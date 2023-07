Exel Industries : un analyste voit plus haut !

(Boursier.com) — Au troisième trimestre de l'exercice 2022-2023, le chiffre d'affaires d'EXEL Industries s'est élevé à 310 millions d'euros, en hausse de 13,7%. Cependant, à périmètre et taux de change constants, le groupe affiche une progression de 15,6%, du fait d'un effet de change défavorable et d'un effet périmètre limité lié à l'intégration du groupe Devaux. En effet, à la suite de l'acquisition de Devaux début juin 2023, l'effet périmètre contribue à hauteur de 0,6 million d'euros au chiffre d'affaires ce trimestre.

Les hausses de prix passées sur l'exercice, couplées à une bonne tenue des volumes dans les activités agroéquipements et industrie et à un effet de base favorable, continuent de soutenir la croissance du Groupe.

"À la suite de cette publication nous relevons nos anticipations de CA annuel à 1.084,7 ME +11% (vs. 1.053,1 ME +7,8% précédemment) alors que la dynamique commerciale est encore bien orientée" commente Portzamparc qui relève ainsi son objectif de cours de 56 à 59 euros mais maintient néanmoins sa recommandation 'Conserver', "alors que nous pourrions avoir un début d'inflexion de cette dynamique favorable sur le prochain exercice (normalisation de l'environnement de prix, ralentissement de l'investissement), et que la performance d'EXEL Industries reste en partie portée par la croissance en Russie, géographie sur laquelle nous avons un certain manque de visibilité"... Le titre grimpe de 3,5% ce mardi à 53 euros en bourse de Paris.