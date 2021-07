EXEL Industries : un analyste voit plus haut !

Crédit photo © Exel Industries

(Boursier.com) — EXEL Industries monte de 2,8% ce mercredi à 86,60 euros, alors que le groupe a annoncé pour son troisième trimestre 2020-2021 un chiffre d'affaires de 249,2 ME, en croissance de 18,4%, confirmant la bonne dynamique des 1er et 2nd trimestres.

A taux de change et périmètre comparables, la croissance organique est de 20,1%, alors même que la fin du T3 2019-2020 avait bénéficié d'un début de reprise. EXEL Industries ajoute qu'il s'agit du niveau de chiffre d'affaires le plus élevé des 5 dernières années.

EXEL Industries prévoit un chiffre d'affaires annuel en croissance significative, même si le T4 2019-2020 avait été d'un bon niveau... "Suite à cette bonne publication, nous relevons pour 2021 nos CA, ROC et BNPA de 6%, 43% et 46% respectivement et notre objectif de 76 à 90 euros" commente Portzamparc qui reste sur un avis à "renforcer".