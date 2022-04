Exel Industries : sous tension après les annonces

(Boursier.com) — Exel Industries recule nettement de plus de 6% à 65 euros ce mercredi midi, alors que le T2 est ressorti sous les attentes avec un retour à la décroissance organique (-3,3%), la première depuis le T3 2020... "Elle est principalement imputable à des décalages de livraisons (pénuries de composants + changements d'ERP). Par division, l'activité de pulvérisation agricole (122 ME / 49% du CA) affiche une croissance de 0,8% organique et l'activité de loisirs (38 ME / 15% du CA) affiche une décroissance marquée de -37% organique" commente Portzamparc qui révise ses attentes de croissance organique à 2,2%, contre 6% précédemment...

"Cette révision provenant principalement de l'activité loisirs, parmi les mieux margées, nous révisons également nos attentes de rentabilité pour viser 5,6% de MOC contre 6,4% précédemment. Finalement, nous abaissons nos BPA 2022 de -16%. Notre TP est révisé de 86 à 72 euros et notre recommandation abaissée de 'Renforcer' à 'Conserver'", conclut l'analyste.