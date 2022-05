Exel Industries : sous pression après les résultats

(Boursier.com) — Exel Industries abandonne 4,5% à 55,2 euros après un point semestriel marqué par un profit en net repli et inférieur aux attentes des analystes sur fond de forte inflation et d'importantes perturbations au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Au niveau des perspectives, le management reste par ailleurs prudent. Comme le souligne Oddo BHF, il confirme des difficultés d'approvisionnement en composants, une forte inflation sur les matières premières, une industrie automobile toujours sous pression et un marché du jardin en repli après une année 2021 exceptionnelle. Pour compenser l'effet inflationniste, le groupe procède à des hausses de prix de vente mais les marges resteront sous pression...

Le broker note que la valorisation est toujours modeste (5,6x l'EBITDA 2022 estimé et 4,4x 2023 vs 10,5x pour les références historiques). Pour autant, l'environnement actuel plus incertain impose plus de prudence et la séquence bénéficiaire du courtier est sous revue négative. Après prise en compte des nouvelles hypothèses au sein du BE (taux sans risque et prime de risque), le courtier abaisse sa cible de 72 à 62 euros et reste 'neutre' sur le dossier.