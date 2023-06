Exel Industries : sans réaction

(Boursier.com) — Calme plat sur Exel Industries au lendemain de l'annonce de l'acquisition de 81% du capital du groupe familial français Devaux, spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'outils de jardin. Avec un chiffre d'affaires d'environ 12 millions d'euros en 2022, Devaux emploie une cinquantaine de salariés répartis entre son site de production, à Tinchebray-Bocage, en Normandie et son site de logistique à Savigny, en région lyonnaise. Cette transaction permet à Exel Industries d'accélérer son développement sur le marché des équipements de jardin grand public.

A la suite d'un rapide contact avec le management, Oddo BHF comprend que cette opération devrait contribuer positivement (probable relution, marges a priori voisines) alors qu'aucune information chiffrée n'a été communiquée sur le montant de la transaction. Celui-ci se situe probablement à un niveau inférieur à 10 ME (moins de 1x le CA), souligne le courtier. La valorisation reste toujours extrêmement modérée sur la base de 6,2x l'EBITDA 2023 et 5x 2024, traduisant une décote de 25% vs les ratios historiques et 45% vs les comparables vs 30% pour la décote historique vs peers. Le broker est à 'surperformer' sur le titre qui figure dans sa liste 'Convictions Midcap'.