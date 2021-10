Exel Industries : sans réaction

(Boursier.com) — Lors de sa réunion du 28 septembre 2021, le Conseil d'Administration du groupe Exel Industries a validé l'élargissement de la composition de son Conseil d'administration. Le groupe veut intégrer l'ambition européenne d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 et positionner ses activités pour y contribuer positivement. De même la digitalisation de ses process et de la relation clients devient une priorité majeure pour Exel Industries. Le Conseil d'Administration a ainsi souhaité intégrer deux nouvelles administratrices afin d'avancer plus rapidement dans ces directions.

Ainsi, Ella Etienne-Denoy est nommée administratrice représentant la holding familiale Exel SAS pour succéder à Marie-Pierre du Cray-Sirieix. Sonia Trocme-Le Page, dont la nomination sera proposée à l'Assemblée générale du 8 février 2022, sera administratrice indépendante.

"Dans l'optique d'intégrer l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050, le groupe élargit son conseil d'administration... Exel industries continue de respecter le code Middlenext avec bientôt 8 personnes au conseil d'administration, pour 43% de femmes et 43% d'indépendants" souligne Portzamparc qui vise un cours de 90 euros avec un avis à "renforcer". Le titre est quasiment stable ce vendredi à 67,20 euros.