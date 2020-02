Exel Industries s'offre Eisenmann Intec en Allemagne

Exel Industries s'offre Eisenmann Intec en Allemagne









Crédit photo © Exel Industries

(Boursier.com) — Exel Industries a bouclé aujourd'hui l'acquisition de 100% de la société Allemande Eisenmann Intec GmbH & Co. KG après avoir reçu l'accord des autorités de la concurrence compétentes. Intec devient ainsi une filiale de Sames Kremlin, la société d'Exel Industries spécialisée dans les applications de peintures et produits à haute viscosité. Le site d'Intec à Erftstadt, proche de Cologne, est conservé ainsi que l'ensemble du personnel situé en Allemagne et à l'étranger. Présent sur les marchés de l'agriculture, de l'industrie et du grand public, Exel Industries poursuit son développement sur le marché industrie à l'étranger, conclut sobrement le groupe.