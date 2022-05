Exel Industries : résultat net positif au 1er semestre

(Boursier.com) — Exel publie ses résultats du premier semestre 2021-2022. Le chiffre d'affaires atteint 406,9 millions d'euros, contre 385,2 millions un an avant. L'Ebitda récurrent recule à 17,4 ME contre 31,8 ME. Le résultat opérationnel courant baisse à 7,2 ME contre 20,9 ME. Le résultat net est positif de 1,9 ME contre 14,3 ME sur la période comparable, l'an dernier. L'endettement financier net au 31 mars 2022 ressort à 155 millions d'euros, comparé à 119 millions d'euros en 2021.

Soucieux de l'impact sur le quotidien de ses collaborateurs et de leurs familles, Exel Industries a décidé de verser une prime exceptionnelle de solidarité et de pouvoir d'achat à l'ensemble de ses collaborateurs dans le monde. Cette allocation, d'un coût uniforme pour tous les collaborateurs éligibles, représente un budget de l'ordre de 3 millions d'euros pour le groupe.

Concernant les perspectives dans la pulvérisation agricole, Exel fait état de prix des matières premières agricoles qui continuent d'augmenter malgré les niveaux élevés auxquels ils sont arrivés, favorisant le renouvellement du parc de machines des exploitants notamment en Grandes Cultures. Les marques sont vigilantes pour ajuster leurs offres tarifaires, en répercussion des hausses du prix de l'acier et des composants, et tentent de limiter les impacts sur les marges. Le carnet de commandes reste solide mais les difficultés d'approvisionnement en composants sont toujours bien présentes et continueront d'affecter la production et le rythme des livraisons. Certaines commandes initialement prévues pour l'Ukraine sont redirigées vers d'autres géographies.

Dans l'arrachage de betteraves, une stabilisation des ventes de machines neuves est attendue sur l'exercice malgré les annulations/reports de commandes en Ukraine et en Russie. La diversification dans la gamme Terra Variant se confirme comme un levier de croissance vers de nouvelles géographies. La bonne dynamique des ventes de pièces détachées et de machines d'occasion se poursuit.

Dans le segment loisirs, l'amélioration graduelle des livraisons au 3e trimestre se confirme à la suite de la migration vers SAP. Le marché du jardin est en baisse après une année 2021 exceptionnelle. Le nouveau composteur Easy-Mix, primé par plusieurs organismes, devrait se développer avec succès. Après une courte période de stabilité, les prix des matières premières augmentent à nouveau. La réorganisation commerciale et industrielle du pôle nautique est en cours.

Dans l'industrie, le marché automobile est difficile quelles que soient les géographies, avec un certain attentisme chez les constructeurs automobiles qui souffrent des pénuries d'approvisionnement. L'Asie et l'Amérique devraient continuer à soutenir la croissance des autres marchés.