Exel Industries : résilience saluée

Crédit photo © Exel Industries

(Boursier.com) — Outre Showroomprivé, Exel Industries se distingue également en début de séance sur la marché parisien à la faveur d'un gain de 6,4% à 53,2 euros, au plus haut depuis plus d'un an. Le spécialiste des pulvérisateurs destinés aux marchés agricole, industriel et au grand public est parvenu à améliorer sa rentabilité opérationnelle annuelle en dépit de revenus en retrait de 2,9% à 754 ME (-6,1% à taux de change et périmètre comparables). Le résultat opérationnel courant ressort ainsi à 35,3 ME, en hausse de 7,6%, et supérieur aux attentes du marché.

Sur la base de ses nouvelles estimations, la valorisation du groupe (8,1x l'EBITDA 2021 et 10,1x l'EBIT) est en ligne avec les références historiques de respectivement 8 et 10,5x, affirme Oddo BHF. Le broker reste ainsi 'neutre' sur la valeur avec une cible remontée de 42 à 50 euros.

Midcap Partners, qui met en avant la grande résilience des marges, passe de son côté à l''achat' et rehausse son objectif de 40 à 60 euros.