Exel Industries : repli d'activité contenu dans le contexte sanitaire

Crédit photo © Exel Industries

(Boursier.com) — A fin juin 2020, soit sur 9 mois, le groupe Exel Industries a réalisé un chiffre d'affaires de 524,7 millions d'euros en baisse de 49,1 ME (-8,6%) par rapport à fin juin 2019. A taux de change et périmètre comparables le chiffre d'affaires ressort à 509,6 ME. La variation est de -64,2 ME (-11,2%).

Le 3e trimestre 2020 (avril-mai-juin) s'achève sur un chiffre d'affaires de 210,4 ME, soit une baisse de -14,5 ME (-6,4%) par rapport au 3e trimestre 2019. Ce résultat, bien que décevant, révèle néanmoins un retour progressif vers les niveaux d'activité de 2019. A taux de change et périmètre comparables, le chiffre d'affaires du 3e trimestre s'établit à 201,5 ME, soit -10,4% par rapport au 3e trimestre 2019.

Perspectives de fin d'exercice

A l'exception de l'activité pulvérisation agricole, Exel Industries anticipe un 4e trimestre en hausse comparé à 2019 du fait du rattrapage de décalages et de l'intégration d'Intec sur 9 mois. Cette projection considère qu'il n'y aura pas de nouveau confinement, et que la pandémie en Amérique du nord et du sud faiblira au fil des semaines.

En ce qui concerne l'activité arrachage de betteraves, les retards de production et livraisons 3e trimestre seront facturés en 4e trimestre. La très bonne dynamique des ventes doit permettre un retour à la normale sur l'activité arrosage et pulvérisation du jardin. L'activité pulvérisation industrielle évolue dans un contexte encore tendu, mais revient progressivement sur les niveaux de 2019.