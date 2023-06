Exel Industries : ratios à l'appui

(Boursier.com) — Calme plat sur Exel Industries sur les 50 euros ce jeudi, alors que Portzamparc confirme son scénario qui passe par un CA en hausse organique de 8,2% cette année (1.053 ME) et une MOC de 5,1%. De quoi viser un cours de 56 euros avec un avis à "conserver". Pour Oddo BHF, la valorisation du dossier reste toujours modérée sur la base de 6,2x l'EBITDA 2023 et 5x 2024, traduisant une décote de 25% vs les ratios historiques et 45% vs les comparables vs 30% pour la décote historique. Le broker est à 'surperformer'.