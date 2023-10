Exel Industries : question d'équilibre

(Boursier.com) — Au quatrième trimestre de l'exercice 2022-2023, le chiffre d'affaires d'EXEL Industries s'est élevé à 301,2 millions d'euros, en hausse de 1,2%... Cependant, à périmètre et taux de change constants, le Groupe est en progression de 4,2%, du fait d'un effet de change défavorable et d'un effet périmètre limité lié à l'intégration du groupe Devaux. En effet, à la suite de l'acquisition de Devaux début juin 2023, l'effet périmètre contribue à hauteur de 2 millions d'euros au chiffre d'affaires ce trimestre.

"EXEL Industries signe une belle performance sur cette année 2022-2023" commente Portzamparc qui comprend cependant que la croissance devrait être "beaucoup plus mesurée l'an prochain" avec un potentiel de croissance limité dans la Pulvérisation Agricole (reliquats d'effets prix), un recul de l'activité Betteraves qui a profité d'effets d'aubaine en Europe de l'Est cette année, et une performance incertaine dans les Loisirs alors que l'environnement inflationniste pourrait continuer à contraindre le pouvoir d'achat des ménages. Les activités industrielles pourraient, elles, rester bien orientées... "Nous réitérons donc notre recommandation 'Conserver' et maintenons notre objectif inchangé à 59 euros", conclut l'analyste. Le titre monte de 1% ce jeudi à 41 euros.