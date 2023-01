Exel Industries propose un dividende de 1,05 euro par action

(Boursier.com) — Exel Industries informe ses actionnaires que son Assemblée générale ordinaire se tiendra le mardi 7 février à 10h30, à Paris.

L'avis de réunion valant avis de convocation est publié au Bulletin des annonces légales et obligatoires. Il contient notamment l'ordre du jour de l'assemblée, le projet des résolutions qui seront présentées à l'Assemblée et les principales modalités de participation et de vote à cette assemblée. Il est également disponible sur le site internet de la société, à la rubrique Investisseurs/ Assemblées générales.

Notamment, il sera proposé à l'Assemblée générale de verser un dividende de 1,05 euro par action.