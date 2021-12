Exel Industries : prises de profits après les résultats

(Boursier.com) — Exel Industries trébuche de 3,9% à 79,8 euros après son point annuel. Le spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation de pulvérisateurs destinés aux marchés agricole et industriel a pourtant nettement amélioré ses comptes sur le dernier exercice avec un bénéfice net de 43,5 ME contre une perte nette de 10,7 ME en 2019-20, où le groupe avait été particulièrement affecté par des éléments exceptionnels. L'EBITDA récurrent a fortement progressé pour atteindre 77,8 ME (8,9% du CA), contre 53,3 ME en 2019-2020, pour un chiffre d'affaires annuel de 876,8 ME, en croissance de 16%.

En première approche, Portzamparc ('renfrocer'), qui retient le désendettement accéléré de la société, remonte son cours cible de 83 à 85 euros et confirme son scénario 2022 (CA 944 ME +7,7% dont +6% org / ROC 68 ME +25% / MOC 7,2%).

Midcap Partners reste également à l''achat' avec 100 euros en ligne de mire. Le broker note que le groupe bénéficie d'un carnet de commandes historiquement très élevé, ce qui devrait lui permettre de maintenir un bon rythme de croissance sur les prochains trimestres, sous la seule contrainte du renchérissement des coûts de production, à laquelle la firme compte faire face en ajustant au mieux sa politique tarifaire. En outre, la reprise annoncée du dividende atteste de la confiance du management sur la solidité des fondamentaux de l'entreprise.