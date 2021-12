Exel Industries : place ses premiers financements indexés sur des critères RSE

(Boursier.com) — Exel Industries place avec succès ses premiers financements indexés sur des critères RSE. Le groupe a ainsi concrétisé un financement mixte majeur, avec un Euro PP de 35 ME à 6 / 7 ans, arrangé par LCL et souscrit par Banque Internationale à Luxembourg, Schelcher Prince Gestion et LCL, et un crédit bancaire (5 ans) de 30 ME mis en place par LCL et les Caisses Régionales du Crédit Agricole Centre Est et Nord Est. Déjà arrangeur de l'Euro PP inaugural de 30 ME en 2016, LCL est le premier établissement financier à soutenir Exel dans le déploiement de sa stratégie RSE. Ces financements, dédiés aux besoins généraux du groupe, offrent l'opportunité de décliner certains de ses engagements en matière de RSE, notamment sur son capital humain et en contribuant aux objectifs ambitieux du 'green deal', dont celui de réduire de 50% les quantités de produits phytopharmaceutiques pulvérisés d'ici 2030.

Les équipes LCL et Exel ont structuré la partie RSE de ces deux financements sur l'amélioration du bien-être au travail et la réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques avec le développement de la technologie 3S. Ces critères seront audités une fois par an par un tiers indépendant. La technologie 3S est une innovation de rupture développée par Exxact Robotics, la fabrique à innovation du groupe Exel. Elle permet de réduire de 30% à 80% les quantités de produits phytopharmaceutiques pulvérisés sans altérer le rendement. Cette technologie repose sur un système de caméras et de reconnaissance d'image par intelligence artificielle qui permettent de déclencher la pulvérisation uniquement sur les zones qui le nécessitent. Les autres activités du groupe, jardin, industrie et depuis peu nautique, sont en réflexion active pour s'inscrire aussi dans cette dynamique.