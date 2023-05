EXEL Industries : oui mais ?

(Boursier.com) — EXEL Industries recule de 0,7% à 51,80 euros ce vendredi, après avoir publié un CA au S1 de 483 ME (+18,7% +16,1% pcc), porté par une dynamique favorable sur les verticales agricoles. EXEL Industries affiche sur la période une forte amélioration de la rentabilité au S1 : La MOC ressort ainsi à 3,3% contre 1,8% en n-1 et la marge nette à 0,9% contre 0,5% en n-1.

"La rentabilité opérationnelle est portée par des effets prix favorables sur les verticales agricoles et la détente observée sur les chaînes d'approvisionnement (normalisation des taux de fret et des coûts de matières premières)", souligne Portzamparc.

Malgré la bonne performance opérationnelle, le résultat net a été grevé sur le semestre par -8,3 ME de résultat financier dont -6 ME d'effets devises. "Cette publication semestrielle est encourageante et vient valider la thèse d'une forte reconstitution des marges sur l'exercice" estime l'analyste qui mettra ses scénarios à jour à l'issue de la SFAF prévue mardi 30 mai, "alors que des éléments de contexte complémentaires seront utiles à l'appréciation de la saisonnalité sur l'exercice" explique Portzamparc qui vise un cours de 56 euros avec un avis à "conserver".