Exel Industries : la bourse salue les annonces !

(Boursier.com) — Exel Industries grimpe de plus de 6% ce vendredi à 36,80 euros, alors que le groupe a enregistré un chiffre d'affaires record de 297,5 millions d'euros au 4e trimestre de l'exercice 2021-2022, en hausse de +22,8%, porté tant par des facteurs externes (périmètre, évolution des taux de change notamment du dollar américain), que par des facteurs internes, principalement par la croissance organique dans les agroéquipements.

A périmètre et taux de change constants, le Groupe est en progression de 14%, malgré les difficultés d'approvisionnement qui persistent dans ses différentes activités, en particulier dans la pulvérisation agricole et la betterave.

Résultant des deux récentes acquisitions du Groupe (EXEL Yachting et G.F.), l'effet périmètre contribue à hauteur de 5,2 ME au chiffre d'affaires ce trimestre.

Le chiffre d'affaires annuel 2021-2022 d'Exel Industries est ressorti à 977 ME. Il est en hausse de 11,4%. A périmètre et taux de change constants, la croissance du Groupe ressort à 4,4%.

En réponse à l'augmentation des coûts des matières premières et composants, Exel Industries s'est efforcé d'ajuster au mieux ses prix dans toutes ses activités. Mise en place tout au long de l'année, cette politique a permis de compenser certaines baisses de volumes liées aux pénuries (principalement agroéquipements) ou au marché (Jardin). L'effet de change a été particulièrement favorable aux activités de pulvérisation agricole et d'industrie. L'effet périmètre représente 29,8 ME de chiffre d'affaires sur l'exercice.

Perspectives affichées

Dans le cadre du conflit russo-ukrainien, les nouvelles sanctions annoncées début octobre ne concernent pas davantage les produits du Groupe que les précédentes. Exel Industries rappelle avoir maintenu ses opérations en Russie mais se montre vigilant, afin que les livraisons soient effectuées dans le respect des règles internationales en vigueur. Le groupe a pu maintenir globalement ses ventes dans la région.

"La fin d'année est bonne, mais les dynamiques commerciales paraissent toujours fragiles alors que la visibilité reste limitée" commente Portzamparc. "Dans l'attente d'un point avec le management, nous réaffirmons notre approche assez prudente sur le dossier et maintenons notre recommandation à 'Conserver' avec un objectif de cours de 46 euros" conclut l'analyste.