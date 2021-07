EXEL Industries : forte activité au T3

EXEL Industries : forte activité au T3









Crédit photo © Exel Industries

(Boursier.com) — EXEL Industries annonce pour son troisième trimestre 2020-2021 un chiffre d'affaires de 249,2 ME, en croissance de 18,4%, confirmant la bonne dynamique des 1er et 2nd trimestres. A taux de change et périmètre comparables, la croissance organique est de 20,1%, alors même que la fin du T3 2019-2020 avait bénéficié d'un début de reprise. EXEL Industries ajoute qu'il s'agit du niveau de chiffre d'affaires le plus élevé des 5 dernières années.

" Comme c'est le cas depuis le début de l'année, l'ensemble des zones géographiques est en croissance, en particulier les zones EMEA et Amérique du nord, mais aussi la zone Asie Pacifique où on note une bonne progression de Sames Kremlin ", commente le groupe.

EXEL Industries prévoit un chiffre d'affaires annuel en croissance significative, même si le T4 2019-2020 avait été d'un bon niveau.