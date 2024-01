Exel Industries : distribuera 1,57 euro de dividende

(Boursier.com) — Exel Industries informe ses actionnaires que son Assemblée générale annuelle ordinaire se tiendra le mardi 6 février (10h30) au Centre de Conférences Athènes Services, à Paris.

L'avis de réunion valant avis de convocation a été publié le 29 décembre au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires. Il contient notamment l'ordre du jour de l'assemblée, le projet des résolutions qui seront présentées à l'Assemblée et les principales modalités de participation et de vote à cette assemblée. Il est également disponible sur le site internet de la société, à la rubrique Investisseurs/ Assemblées Générales.

Il sera proposé à l'Assemblée générale de verser un dividende de 1,57 euros par action.