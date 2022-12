Exel Industries : dans le vert malgré la dégradation des résultats annuels

(Boursier.com) — Dans un marché baissier, et des volumes toujours limités, Exel Industries avance de 0,8% à 49,8 euros après la publication de résultats annuels dégradés mais globalement conformes aux attentes. Malgré un chiffre d'affaires en hausse de 11,4% à 977 millions d'euros, l'EBITDA récurrent est en recul à 60 millions d'euros, soit 6,1% des revenus, contre 78 ME ou 8,9% des ventes en 2020-2021. Le résultat net ressort à 28,6 ME contre 43,5 ME un an plus tôt.

Dans les agroéquipements, les pénuries, l'inflation ainsi que les désorganisations des chaînes d'approvisionnement ont allongé les temps de production et réduit les marges. Après deux exercices exceptionnels en lien avec la crise sanitaire, le marché des équipements de jardin revient à son niveau antérieur. Enfin, après quatre années relativement stables, les frais généraux ont progressé sur l'exercice sous l'effet des acquisitions, de la montée en puissance d'EXXACT Robotics, ou encore de la distribution d'une prime de pouvoir d'achat pour tous les salariés du Groupe pour un total de 3 millions d'euros.

Mais comme le souligne Portzamparc, la mauvaise surprise de cette publication est la forte augmentation de la dette nette qui atteint 160,5 ME au 30 septembre 2022, soit 2,7x l'EBITDA. Le management confie avoir été contraint de sécuriser l'approvisionnement de certains composants clés afin de pouvoir honorer "un fort carnet de commandes" ce qui a entrainé une dégradation du BFR. Cette hausse de la dette ne présente pas de risque majeur à court terme puisqu'aucun covenant n'est prévu dans les lignes de crédit. Il sera cependant nécessaire de suivre l'évolution de la situation de près, souligne la maison de bourse, à 'conserver' sur le titre.

Après une large sous-performance du titre (-36% depuis le début de l'année), la valorisation reste conservatrice sur la base de 6,4x l'EBITDA 2023 et 9,3x l'EBIT à comparer à respectivement 8x et 10.4x. Le nouvel exercice constitue un challenge pour le groupe qui devra assurer l'exécution de son carnet de commandes dans un contexte de tension de la supply chain et macroéconomique moins favorable, affirme de son côté Oddo BHF, 'neutre' sur le dossier.