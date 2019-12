Exel Industries choisit un Directeur Général extérieur à la famille pour succéder à Guerric Ballu

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration d'Exel Industries a décidé de nommer Yves Belegaud Directeur Général du groupe, à compter du 17 décembre. Ce choix a été effectué à l'issue d'un processus de sélection mené en collaboration avec le Comité de Rémunérations et de Nominations , explique le Conseil.

Guerric Ballu quittera le Groupe le 17 décembre, après une période de passation de toutes les informations nécessaires à la direction d'Exel Industries.

Yves Belegaud a acquis une riche expérience de dirigeant en France et à l'international durant 25 ans passés au sein du groupe Tereos, un des principaux groupes coopératifs au monde spécialisé dans la transformation des betteraves, des céréales et de la canne à sucre où il a occupé successivement des postes de Directeur Industriel, de Directeur France, Europe de l'Est puis Europe, et de membre du Directoire. Auparavant, il a occupé des postes d'ingénieur de production chez Peugeot, puis Rhodia.