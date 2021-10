Exel Industries : chiffre d'affaires 4e trimestre 2020/21, en hausse de 5,5%

(Boursier.com) — Avec un chiffre d'affaires de 242,4 ME, le quatrième trimestre 2020-2021 d'Exel Industries affiche une croissance de +5,5%, malgré des effets de base défavorables liée à une forte reprise au 4ème trimestre 2020 dans l'industrie et dans le jardin. A taux de change et périmètre comparables, les facturations du trimestre sont en croissance de +5% à 241,2 ME. Les taux de change ont affecté négativement le chiffre d'affaires de -1,2 ME.

Malgré les difficultés d'approvisionnement et de logistique qui ont concerné toutes nos activités, le Groupe est parvenu à croître dans ce contexte mondial difficile.

Perspectives

Le groupe confirme sa confiance sur les perspectives en général, et en particulier grâce à notre stratégie multi-activités, donnant de la stabilité. Par ailleurs, notre développement dans l'industrie nautique est entré dans sa phase d'intégration depuis le 1er octobre.

Prochains rendez-vous

Le 17 décembre avant bourse, résultats annuels 2020-21.

Le 25 janvier après bourse, chiffre d'affaires 1er trimestre 2021-22.