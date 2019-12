Exel Industries : acquisition stratégique de la société Eisenmann Intec en Allemagne

Exel Industries : acquisition stratégique de la société Eisenmann Intec en Allemagne









Crédit photo © Exel Industries

(Boursier.com) — EXEL Industries a conclu un accord pour l'acquisition de 100% de la société Allemande Eisenmann Intec GmbH & Co. KG. Cet accord est soumis à la décision des autorités de la concurrence en Allemagne et en Autriche.

Intec sera acquis par Sames Kremlin, la filiale d'EXEL Industries spécialisée dans les applications de peintures et produits à haute viscosité. Le site d'Intec à Erftstadt, proche de Cologne, sera conservé avec l'ensemble du personnel en Allemagne et à l'étranger.

Présent sur les marchés de l'agriculture, de l'industrie et du grand public, EXEL Industries poursuit son développement sur le marché industrie à l'étranger.

Yves Belegaud, Directeur Général du Groupe EXEL Industries, commente cette nouvelle acquisition : "C'est avec un grand plaisir que nous accueillons Intec dans notre Groupe. Fidèle à notre modèle de développement, Intec conservera sa marque et son autonomie au sein de Sames Kremlin. Cette acquisition stratégique pour EXEL Industries renforce significativement notre présence chez les constructeurs automobiles, en particulier en Allemagne. Les deux sociétés partagent une passion pour l'innovation et le service au profit d'une clientèle particulièrement exigeante. Intec et Sames Kremlin profiterons mutuellement de gammes de produits et de clients très complémentaires pour développer leurs activités d'application de produits à haute viscosité dans l'automobile et dans l'industrie."