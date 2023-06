Exel Industries acquiert 81% du capital du groupe familial Devaux

(Boursier.com) — Exel Industries annonce l'acquisition de 81% du capital du groupe familial français Devaux, spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'outils de jardin.

Avec un chiffre d'affaires d'environ 12 millions d'euros en 2022, le groupe Devaux emploie une cinquantaine de salariés répartis entre son site de production, à Tinchebray-Bocage, en Normandie et son site de logistique à Savigny, en région lyonnaise.

Le groupe Devaux jouit d'une expertise historique dans ce secteur puisqu'il est né en 1992 du rachat de la société Duchesnay, fabricant d'outils à manches et créée en 1923, par les Établissements Devaux, fondés en 1964 et spécialisés dans le négoce d'outils de jardin. Le groupe Devaux propose un éventail de 9 familles de produits (gazon, bois, taille, neige, fleurs, balcons, terrasses, arrosage et accessoires de cheminée) ainsi que des gammes d'outillage de jardin pour les enfants. Opérant en marque propre et en marque distributeur, le groupe Devaux bénéficie également d'une forte présence dans les jardineries, les magasins de bricolage et chez les distributeurs GSA (Grandes Surfaces Alimentaires).

Cette transaction permet à Exel Industries d'accélérer son développement sur le marché des équipements de jardin grand public. Déjà présent dans les équipements de jardin avec ses marques historiques Hozelock, G.F., Berthoud et Tricoflex, Exel Industries renforce ainsi son activité Loisirs en proposant une nouvelle gamme de produits, cette fois-ci dans l'outillage à main.

Le groupe Devaux devient d'ailleurs une filiale d'Hozelock Exel et opérera en parallèle des autres marques de l'activité Jardin du groupe Exel Industries.

La direction générale de la nouvelle entité restera entre les mains de Jean-Luc Devaux, actuel Président du directoire du groupe Devaux.

Cette nouvelle étape du développement d'Exel Industries s'inscrit dans la stratégie globale du Groupe de se positionner en leader sur l'ensemble de ses marchés, non seulement par croissance organique, mais également par croissance externe.