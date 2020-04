Exel Industries : à risque ?

(Boursier.com) — Exel industries reste stable à 41,90 euros ce mercredi, alors que le groupe a dévoilé un chiffre d'affaires du deuxième trimestre de l'exercice 2019/2020 (janvier à mars 2020) de 194,9 ME, en recul de 10,1% par rapport au 2ème trimestre 2018/2019.

La baisse provient principalement des activités Pulvérisation Agricole et Arrosage et pulvérisation du jardin, impactées par la crise Covid?19 alors que leur saison commence...

"A court terme, la crise sanitaire va engendrer une réduction de notre activité plus ou moins marquée selon les secteurs. Il est difficile d'en chiffrer les conséquences économiques actuellement. Cela nous a amené à être très prudents sur nos décisions concernant les recrutements, les investissements, et les dépenses en général. Ces efforts importants à court terme devraient nous permettre de garder de la puissance et de l'agilité dès la reprise", commente la société.

Exel n'a pas souhaité utiliser les mesures d'urgence de décalage de paiement des charges sociales et taxes proposées par le gouvernement français.

Portzamparc commente : "Nous ajustons notre scénario annuel avec un chiffre d'affaires anticipé à 712 ME (-8,4%), contre 759 ME (-2,3%) précédemment... Nous dégradons également nos anticipations d'EBITDA de -33% à 26 ME. Les "vaches à lait" du groupe sont à risque à moyen terme, et particulièrement la pulvérisation industrielle. Nous ajustons notre OC à 35 euros, contre 38 euros précédemment et passons notre recommandation à 'Vendre' contre 'Conserver' précédemment", conclut l'analyste.