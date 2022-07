Exel Industries : 679,5 ME de chiffre d'affaires sur 9 mois

(Boursier.com) — Depuis le début du conflit en Ukraine, Exel Industries a maintenu ses opérations en Russie, mais se montre vigilant, pour que les livraisons soient effectuées dans le respect des règles européennes. Exel Industries rappelle que les ventes du Groupe en Russie, Biélorussie et Ukraine représentaient 4% des ventes de l'exercice 2020-2021.

Le chiffre d'affaires du groupe au 3e trimestre de l'exercice 2021-2022 s'élève tout de même à 272,6 millions d'euros, en hausse de +9,4% par rapport à l'exercice 2020-2021 (249,2 ME). Le chiffre de ventes a été porté par l'évolution des taux de change (principalement le dollar américain) et du périmètre.

A périmètre comparable et taux de change constants, le Groupe est en progression de +0,6%, malgré les difficultés d'approvisionnement qui persistent dans ses différentes activités, en particulier dans la pulvérisation agricole et la betterave.

L'effet périmètre, résultant des deux acquisitions réalisées par le Groupe, contribue à hauteur de 24,6 ME au chiffre d'affaires depuis le début de l'exercice, dont 8,6 ME pour Exel Yachting, activité intégrée au 30 septembre 2021, et 16 ME pour la société italienne GF intégrée au 15 février 2022.

La Pulvérisation agricole réalise un chiffre d'affaires de 133 ME au 3e trimestre, en croissance de 19,2 ME (+16,8%). L'Arrachage de betteraves dégage un chiffre d'affaires de 21,9 ME, en recul de 8,7 ME (-28,4%). Le pôle Loisirs produit un chiffre d'affaires de 55,6 ME, en progression de 5,9 ME (+11,8%). L'Industrie est sur un chiffre d'affaires trimestriel de 62,1 ME, en croissance de 7,1 ME (+12,9%)

Sur 9 mois, le chiffre d'affaires d'Exel Industries ressort à 679,5 ME (634,4 ME un an plus tôt). A périmètre comparable et taux de change constants, le Groupe est en progression de +0,8%. En données publiées, la croissance est de +7%.

"La forte inflation conduit le Groupe à poursuivre la révision de ses offres de prix, alors que dans le même temps les volumes sont soumis aux difficultés d'approvisionnements en composants et à la résurgence d'une vague de Covid", indique Yves Belegaud, Directeur Général du groupe Exel Industries qui ajoute : "Exel Industries continue d'enregistrer un fort volume de commandes qui devrait soutenir l'activité dans les prochains mois".