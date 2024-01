Exel Industries : -1

(Boursier.com) — Exel Industries recule de 1% à 55,80 euros, alors que le groupe a dévoilé un chiffre d'affaires de 200,1 millions d'euros au titre de son premier trimestre 2023-2024, en hausse de 8,1%, porté principalement par la croissance organique dans l'arrachage de betteraves et l'industrie. À périmètre et taux de change constants, la croissance est de 11,0%. Résultant de l'acquisition du groupe Devaux en juin 2023, l'effet périmètre contribue à hauteur de 1,3 million d'euros au chiffre d'affaires ce trimestre.

Daniel Tragus, Directeur général du groupe, a déclaré : "EXEL Industries a réalisé un bon premier trimestre sur une base de comparaison très élevée et poursuit sa dynamique de croissance, notamment dans les secteurs agricoles et industriels. La demande soutenue pour nos produits nous permet d'avoir un carnet de commandes toujours bien orienté, quoique moins long que l'an passé. Dans les conditions macroéconomiques actuelles, la situation géopolitique incertaine et face au reflux des prix des matières premières agricoles, le Groupe demeure toutefois attentif aux évolutions de ses marchés".

Portzamparc conserve le dossier et ajuste à la marge ses prévisions de CA 2023/24 de 1.130,1 à 1.134,8 ME. De quoi viser un cours de 59 euros inchangé...