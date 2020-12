Exel : du nouveau

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — SAMES KREMLIN annonce le développement de PRiNTEC, une gamme de produits et services basée sur une technologie brevetée de tête d'impression pour l'application de peintures. "Elle ouvre des possibilités illimitées de personnalisation grâce à l'impression haute cadence de bandes horizontales ou verticales, motifs, damiers, etc. sur des surfaces 2D ou 3D. Elle est aussi applicable aux colles et mastics" commente le groupe.

PRiNTEC vise les marchés automobile, ferroviaire, aéronautique, ameublement, céramique, etc... Elle permet à ses clients de faire des gains de productivité tout en contribuant significativement à préserver l'environnement. Le lancement commercial est prévu en 2022, après une année 2021 consacrée à l'industrialisation et à la validation des produits.