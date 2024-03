Exclusive Networks : un broker voit plus haut

(Boursier.com) — Exclusive Networks revient à 17,50 euros (-1,3%) ce vendredi après sa vive hausse d'hier (+3,7%), alors que le groupe a annoncé une nouvelle année record en 2023, marquée par une rentabilité supérieure à la croissance du Chiffre d'affaires et des perspectives 2023 dépassées... Le Chiffre d'affaires brut grimpe à 5,145 MdsE, +14% en données publiées et 16% à change constant. La Marge nette s'est inscrite en forte croissance à 468 ME, à +14% et l'EBIT ajusté ressort à près de 40% de la Marge nette à 186 ME, à +21%.

Le flux de trésorerie opérationnel ajusté est en forte hausse à 254 ME. Le Ratio d'endettement revient ainsi à 0,8x dette nette/EBITDA ajusté. Parmi les derniers avis de brokers, Citigroup reste à l'achat sur Exclusive Networks avec une cible qui passe de 24 à 25 euros.