Exclusive Networks signe un accord définitif pour l'acquisition d'Ingecom

(Boursier.com) — Exclusive Networks, leader mondial de la cybersécurité, annonce aujourd'hui la signature d'un accord pour l'acquisition d'Ingecom, distributeur à valeur ajoutée 100% spécialisé dans les solutions de cybersécurité et de cyber intelligence, afin d'accélérer l'expansion d'Ignition Technology en Europe du Sud.

Fondé en 1996, Ingecom est un distributeur espagnol à valeur ajoutée, spécialisé dans les solutions de cybersécurité et de cyber intelligence pour les technologies émergentes et disruptives, disposant d'un réseau de plus de 500 partenaires. Avec son siège basé à Bilbao, Ingecom est présent en Espagne, au Portugal et en Italie. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 38 millions d'euros en 2022 et sa rentabilité est comparable à celle d'Exclusive Networks.

Ce développement additionnel d'Ignition Technology permettra d'étoffer la création de valeur d'Exclusive Networks en continuant de renforcer l'offre double du Groupe - à savoir destinée aux fournisseurs établis et émergents, en les aidant à passer du statut de challenger à celui de futur leader de leur segment.

L'équipe hautement qualifiée d'Ingecom, qui compte plus de 50 employés avec un portefeuille de fournisseurs attractif et une culture d'entreprise partagée, généreront de fortes complémentarités avec Ignition.

Aux termes de l'accord, Exclusive Networks va acquérir 70% d'Ingecom, tandis que le reste du capital demeurera détenu par les dirigeants actuels.