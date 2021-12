Exclusive Networks s'offre Networks Unlimited

(Boursier.com) — Exclusive Networks, spécialiste de la cybersécurité des infrastructures numériques, a finalisé l'acquisition de Networks Unlimited, important distributeur régional à valeur ajoutée qui sert 38 marchés nationaux en Afrique avec des solutions de cybersécurité et d'infrastructure numérique. Cette acquisition marque la présence d'Exclusive Networks en Afrique subsaharienne, élargissant ainsi son empreinte et offrant de nouvelles opportunités aux partenaires fournisseurs et revendeurs, tant dans la région que dans le monde entier.

"C'est l'acquisition idéale pour nous en Afrique - je suis heureux d'accueillir Networks Unlimited dans la famille mondiale d'Exclusive et je pense que ceci apporte de nombreuses opportunités à l'ensemble de nos partenaires", a déclaré Jesper Trolle, PDG d'Exclusive Networks. "Il existe de fortes synergies dans nos cultures, nos propositions de valeur et nos portefeuilles de fournisseurs, qui étendent nos partenariats mondiaux avec Fortinet, SentinelOne, F5 et bien d'autres. Au-delà d'étendre notre empreinte mondiale, le marché africain représente un énorme potentiel pour le Groupe que nous pouvons maintenant adresser à partir de bureaux à travers le continent et de notre centre logistique régional aux EAU, ce qui complète notre activité déjà établie en Afrique du Nord".

Networks Unlimited occupe une place prédominante dans le paysage de la distribution informatique africaine depuis plus de 27 ans, avec des liens profonds établis avec ses partenaires et une expertise reconnue en matière de cybersécurité. Basé en Afrique du Sud, avec des entités opérationnelles également au Kenya et à l'île Maurice, le Groupe travaille avec de nombreux partenaires dans 38 pays africains, dont le Nigeria et le Ghana. Le Directeur général de la société, Anton Jacobsz, et les deux cofondateurs, Craig Copeland et Wayne Bird, resteront actionnaires et continueront à gérer la société avec The Love Trust, partenaire B-BBEE (Broad-Based Black Economic Empowerment) de la société en Afrique du Sud. Après l'acquisition, Networks Unlimited conservera sa notation B-BBEE de niveau 1.

Networks Unlimited opérera sous la marque Exclusive Networks une fois l'intégration terminée, prévue pour le début de 2022. La société fera partie de la région Middle East & Africa (MEA), dirigée par Nathan Clements. Les détails financiers ne sont pas précisés.