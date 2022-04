Exclusive Networks s'associe à Salt Security pour lutter contre les cybermenaces ciblant les API

(Boursier.com) — Exclusive Networks, spécialiste mondial de la cybersécurité des infrastructures numériques, devient le premier partenaire de distribution à valeur ajoutée de Salt Security, leader mondial de la sécurisation des API.

Dans le cadre de cet accord, Exclusive disposera de droits exclusifs pour la distribution de la plateforme de protection des API de Salt Security en région EMEA.

Les premiers pays concernés seront le Royaume-Uni, la France, les pays DACH, le Benelux, l'Espagne, les pays nordiques et l'Italie.

Les API sont devenues le principal vecteur des attaques ciblant les applications. Ces attaques deviennent plus fréquentes, et leur impact est de plus en plus important. Le présent partenariat, qui porte principalement sur la diffusion de la plateforme de Salt Security en région EMEA, va contribuer à lutter contre ces risques accrus. Les partenaires de distribution de la région vont ainsi pouvoir bénéficier d'une opportunité de marché significative, en forte progression.

Exclusive Networks est reconnu pour sa capacité à accompagner les fournisseurs émergents et disruptifs, afin qu'ils puissent se positionner sur le marché EMEA. L'entreprise veillera ici à soutenir les plans de croissance et la stratégie de distribution de Salt Security en Europe. Exclusive Networks pilotera le développement des circuits de distribution, le recrutement et la préparation des partenaires. Par ailleurs, Nuaware, spécialiste des technologies DevSecOps et cloud-native d'Exclusive Networks, apportera son appui en stimulant la demande, l'engagement des utilisateurs et l'adoption client.

Menaces ciblées

Denis Ferrand-Ajchenbaum, VP Global Ecosystems and Alliances chez Exclusive Networks, explique : "Tous les grands analystes reconnaissent désormais que les menaces ciblant les API requièrent des solutions spécialisées. Ce marché en croissance concerne à la fois les attaques ciblant les API et les vulnérabilités des API dans le processus DevOps. Les API sont un élément essentiel de l'évolution numérique des entreprises... mais il s'agit aussi d'une porte dérobée pour les cyberattaques potentielles."

"De nombreuses entreprises ont une stratégie "API-first", mais jusqu'à présent, beaucoup ont négligé les implications d'un tel choix sur leur sécurité. Salt Security constitue la réponse idéale à ce problème et est en parfaite adéquation avec le reste de notre offre. Nous sommes ravis de pouvoir élargir le socle des partenaires Salt Security, et de soutenir la mise sur le marché de cette plateforme. Nous allons pouvoir équiper ces partenaires de solides capacités d'audit, qui priorisent la sécurisation des API."

"Nous sommes ravis de collaborer avec Exclusive Networks. Partout en région EMEA, des partenaires de distribution vont pouvoir proposer notre plateforme, et nous allons pouvoir nous appuyer sur l'expertise spécialisée d'Exclusive dans la mise sur le marché de nouvelles technologies", ajoute Sunil Dutt, directeur des ventes aux circuits de distribution, EMEA et APAC, Salt Security.

"La sécurisation des API devient une catégorie à part entière de la cybersécurité. Nous sommes à une heure où les risques sont de plus en plus grands, et où les solutions AppSec généralistes peinent à assurer une protection efficace contre les attaques sophistiquées ciblant les API."