Exclusive Networks renforce son offre de services avec l'acquisition de Consigas

(Boursier.com) — Exclusive Networks, leader mondial de la cybersécurité, annonce aujourd'hui l'acquisition de 100% de Consigas, un fournisseur mondial de services de cybersécurité spécialisé dans la formation et le conseil.

Cette acquisition marque une étape supplémentaire dans la stratégie d'Exclusive Networks, visant à enrichir ses capacités globales de services et à renforcer son leadership mondial en matière de services à valeur ajoutée pour les vendeurs, les partenaires et les clients. L'offre de services à valeur ajoutée d'Exclusive Networks s'appuie sur son savoir-faire technique et ses connaissances pour offrir aux fournisseurs et aux partenaires des services de conception, de mise en oeuvre, de formation, d'assistance et de gestion pour les cyber-technologies innovantes.

À la suite de cette acquisition, Lars Meyer, CEO de Consigas, dirigera l'activité Palo Alto Education Services d'Exclusive Networks en s'appuyant sur les ressources nationales existantes du Groupe combinées à l'expérience de l'équipe de Consigas pour devenir le leader mondial.

L'objectif de cette acquisition est d'étendre les capacités d'Exclusive Networks Global Services, en développant les compétences en matière de services et les outils numériques de Consigas dans tous les territoires à travers l'ensemble de notre vaste réseau de partenaires. Exclusive Networks est déjà un fournisseur important de services de formation, ayant délivré des formations à plus de 6.000 professionnels au premier semestre 2023.

Basée en Europe, Consigas a été fondée en 2013 et est actuellement un fournisseur de services professionnels certifiés (CPSP) et un partenaire de formation agréé au niveau mondial (ATP) de Palo Alto Networks. Consigas a généré un chiffre d'affaires brut de 3,1 millions d'euros en 2022. L'acquisition devrait être relutive pour Exclusive Networks.