Exclusive Networks renforce son alliance avec ThriveDX

(Boursier.com) — Exclusive Networks, spécialiste de la cybersécurité pour les infrastructures numériques de confiance, et ThriveDX, premier fournisseur mondial de cybersécurité et de compétences numériques, ont annoncé l'élargissement de leur partenariat afin de proposer des formations en cybersécurité clef en main à son réseau mondial de plus de 25 000 partenaires. Cette collaboration s'appuie sur la participation d'Exclusive Networks en tant que partenaire fondateur du ThriveDX Cyber Talent Hub (CTH), annoncé en juillet, et qui réunit des employeurs et des éducateurs "avant-gardistes" pour construire une plateforme durable et évolutive afin d'attirer, de retenir et de développer en permanence les "cyber talents". Avec cette nouvelle collaboration élargie, Exclusive Networks et ThriveDX travailleront pour faire avancer les moyens humains et lutter contre la pénurie de talents et de compétences en cybersécurité. Exclusive Networks proposera les solutions de bout en bout de ThriveDX en matière de compétences et de talents à sa communauté de revendeurs par le biais de sa plateforme de consommation à la demande X-OD, afin d'aider à améliorer la posture de cybersécurité de plus de 100 000 clients finaux dans le monde. Les deux entreprises continueront à travailler en étroite collaboration sur la conception et le déploiement du 'Cyber Talent Hub'.