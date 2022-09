Exclusive Networks : Relèvement des perspectives 2022

(Boursier.com) — Exclusive Networks, un leader mondial de la cyber sécurité, présente, ce jour, ses résultats financiers pour le premier semestre clos le 30 juin 2022. La direction tiendra une conférence téléphonique aujourd'hui à 9 heures (CET) qui sera disponible par webcast.

Le chiffre d'affaires brut s'est élevé à 1.947,4 millions d'euros, soit une augmentation de 33,8% par rapport à 2021 en données publiées et de 31,2% à taux de change constant. "La majeure partie de cette croissance (72%) est le fruit des activités avec les fournisseurs existants dans leurs zones géographiques actuelles. Le solde de cette croissance provient pour 14% de l'expansion de fournisseurs et pour 14% des acquisitions. L'expansion de fournisseurs correspond à une combinaison de nos fournisseurs pénétrant de nouvelles zones géographiques (env. 5%) et de relations avec de nouveaux fournisseurs (env. 9%). Les acquisitions d'Ignition Technology et de Networks Unlimited ont soutenu notre croissance au travers d'opérations externes" commente le management.

"Le taux de rétention des fournisseurs a augmenté au premier semestre 2022, soutenu par la demande croissante de solutions de nos fournisseurs et l'engagement continu de nos partenaires de distribution. Le taux de rétention net en euro pour le premier semestre 2022 a progressé de 128% (contre 112% au premier semestre 2021) et le taux de rétention net en euro des clients de 127% (contre 108% au premier semestre 2021)".

La marge nette s'établit à 187,6 millions d'euros au premier semestre 2022, une hausse de 29% par rapport à l'exercice précédent. Elle s'inscrit en dessous de la croissance du chiffre d'affaires en raison de la variation de la répartition géographique et de la taille des opérations.

L'EBITA ajusté a nettement augmenté à 66,5 millions d'euros, en hausse de 39,3% par rapport à 2021, une progression plus rapide que celle du chiffre d'affaires. La marge d'EBITA ajusté sur marge nette a gagné 261 pb par rapport à l'exercice précédent, à 35,4%, le Groupe bénéficiant d'un effet de levier opérationnel.

Le résultat net ajusté s'établit à 47,5 millions d'euros, soit une hausse de 49,4% par rapport à 2021.

FLUX DE TRÉSORERIE ET FINANCEMENTS AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 2022

Les flux de trésorerie disponible issus des activités d'exploitation avant impôts s'élèvent à 166,2 millions d'euros au premier semestre 2022, soit une conversion de trésorerie de 227,7% de l'EBITDA ajusté, en hausse par rapport aux 111,7% de l'année passée. Cette augmentation de la génération de trésorerie au cours de la période a été portée par la solide performance commerciale et une importante libération de fonds de roulement grâce au renforcement des facilités d'affacturage sans recours, à l'amélioration des conditions commerciales avec les fournisseurs et au nouveau calendrier des paiements de TVA au Royaume-Uni, réduisant le fonds de roulement d'un montant total de 103 millions d'euros au premier semestre 2022, malgré la croissance de l'activité.

Effet de levier : "l'endettement financier brut d'Exclusive Networks au 30 juin 2022 s'élève à 518 millions d'euros, la trésorerie et les équivalents de trésorerie ressortant à 257 millions d'euros et l'endettement net à 261 millions d'euros. Il en résulte un ratio de levier de la dette nette sur l'EBITDA ajusté des 12 derniers mois après locations de 1,8x. La diminution sensible de l'effet de levier a été favorisée par la solide génération de trésorerie sur la période. Nous ciblons désormais un ratio d'endettement Dette nette/EBITDA inférieur à 2x à la fin de l'exercice 2022" poursuit le groupe.

PERSPECTIVES

Compte tenu de la performance soutenue du premier semestre 2022 qui se prolonge au second semestre de l'année, l'équipe de direction d'Exclusive Networks a décidé de revoir à la hausse ses perspectives pour l'exercice 2022 comme suit :

- Le chiffre d'affaires brut devrait désormais dépasser 4,2 milliards d'euros (contre plus de 3,8 milliards d'euros prévus précédemment) ;

- La marge nette devrait désormais se situer entre 392 millions d'euros et 400 millions d'euros (contre 362 à 368 millions d'euros précédemment) ;

- L'EBITA ajusté devrait désormais être compris entre 146 millions d'euros et 152 millions d'euros (contre entre 133 et 138 millions d'euros auparavant) ;

- Et les flux de trésorerie disponible issus des activités d'exploitation avant impôts devraient désormais dépasser 160% de l'EBITA ajusté contre 80% de l'EBITA ajusté précédemment...

Jesper Trolle, Chief Executive Officer, a déclaré : "Je suis vraiment fier des excellents résultats que nous avons obtenus au premier semestre de l'année. Comme toujours, nos équipes à travers le monde ont joué un rôle primordial dans cette performance et je tiens à les remercier chaleureusement pour leur engagement. Non seulement nous avons enregistré un chiffre d'affaires brut semestriel record, mais nous sommes aussi parvenus à faire progresser notre rentabilité plus vite que notre chiffre d'affaires et à générer de la trésorerie plus rapidement que par le passé. La dynamique de marché au cours du premier semestre de l'exercice est restée bien orientée et nous continuons d'observer des tendances positives compte tenu de l'importance capitale pour les entreprises et les entités publiques de toutes tailles d'avoir une infrastructure de cybersécurité adéquate.

Notre positionnement de seul "pure player" mondial en cybersécurité et nos capacités d'exécution sans égales nous permettent de dégager une croissance supérieure à celle du marché, notre carnet de commandes restant toujours aussi solide.

Nous sommes conscients que le contexte macroéconomique mondial devient de plus en plus difficile. Cependant, notre excellent début d'année qui se confirme au second semestre, nos indicateurs prospectifs robustes et l'importance stratégique croissante de la cybersécurité nous fournissent une bonne visibilité sur le reste de 2022. Par conséquent, et en l'absence d'évènements imprévus, nous sommes convaincus de notre capacité à réaliser nos objectifs pour l'ensemble de l'exercice révisés à la hausse aujourd'hui."