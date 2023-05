Exclusive Networks : rachat de bloc

(Boursier.com) — Exclusive Networks indique qu'à l'occasion de la cession par HTIVB d'une participation d'environ 3,7% à son capital par voie de placement privé accéléré, Exclusive Networks SA a racheté 0,6% de ses actions au prix unitaire de 19 euros. Cette opération d'un montant de 10 millions d'euros est financée par la liquidité du groupe. Ce rachat a été effectué dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par la 12ème résolution votée par l'assemblée générale des actionnaires du 21 juin 2022. Les actions sont acquises en vue de satisfaire les obligations découlant de programmes d'options sur actions ou d'autres attributions d'actions aux salariés ou mandataires sociaux et de remettre des actions dans le cadre d'opérations de croissance externe. Par conséquent, les termes du premier mandat conclu avec Kepler Cheuvreux dans le cadre du programme de rachat d'actions pour un montant maximum de 25 millions d'euros sur une période débutant le 20 mars 2023 et pouvant s'étendre jusqu'au 21 décembre 2023 sont amendés et limités au reliquat.